СКР предложил снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

Следственный комитет России выступал с инициативой снизить возраст уголовной ответственности с нынешних 14 до 12 лет. Об этом рассказал в пятницу, 26 июня, председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Как подтвердил глава Следкома, "мы предлагали понизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет".

Однако воплотить этот замысел в жизнь не удалось, поскольку в Следственном комитете "не нашли поддержки", цитирует Бастрыкина ТАСС.

Ранее глава государства Владимир Путин отметил, что случаи агрессивного поведения подростков в школах и колледжах, а также в общественных местах вызывают особую тревогу. Президент призвал профильные ведомства значительно усилить акцент на профилактике и предотвращении подобных преступлений.

Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала "позаботиться о том, чтобы ребенок не был вовлечен в преступные сообщества" через ужесточение интернет-регулирования. Парламентарий заявила, что доступ в Сеть следует разрешать юным россиянам лишь после получения паспорта.