Варшаве следует начать блокировать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. С таким предложением выступил лидер польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

По мнению политика, которого цитирует Rzeczpospolita, киевский режим намеренно обостряет конфликт с Польшей, который разгорелся из-за героизации на Украине нацистов.

Также Качиньский напомнил о нежелании Украины признать вину в Волынской резне и попросить у поляков прощения за эту страшную страницу истории, хотя речь идет "об исключительно жестоких, даже по меркам немцев, убийствах, совершенных украинцами".

Польский политик заявил, что киевский режим должен изменить свою позицию, в противном случае Польше следует заблокировать последующие раунды переговоров по вопросу вступления Украины в ЕС.

Не спешить с продолжением переговоров по принятию Украины в Евросоюз призывает и Венгрия. Глава венгерского кабмина Петер Мадьяр отказался поддержать предложение об ускорении этого процесса, поскольку "это нелогично и не соответствует западным стандартам". Он напомнил, что Украина только приступила к реализации требований Брюсселя, а "решения о приеме кандидатов должны основываться на их заслугах и реальных результатах" (цитаты по ТАСС).

The Daily Telegraph тем временем пишет, что Украина создает Брюсселю больше трудностей, чем другие кандидаты в члены Евросоюза. Сохраняется неясность относительно границ государства. Аграрный сектор Украины потенциально сулит Европе преимущества, но одновременно создает проблемы для системы сельскохозяйственных субсидий. Кроме того, в будущем маячат огромные расходы на послевоенное восстановление Украины.