Куда пропала главная конкурентка Софии Ротару певица Надежда Чепрага

Надежда Чепрага исчезла с экранов более десяти лет назад. На протяжении долгого времени без голосистой знойной исполнительницы с молдавскими корнями не обходилась ни одна "Песня года".

Сейчас Надежде 69 лет. Знаменитая брюнетка, которую называли главной конкуренткой Софии Ротару, живет в Москве. Российскую столицу она уже давно считает родным городом. А свое исчезновение со сцены Чепрага объяснила просто, мол, надоело играть по правилам шоу-бизнеса.

Певица работает над мемуарами и перезаписывает свои старые хиты. Как признается сама Надежда, это делает ее жизнь не менее счастливой, чем было в разгар карьеры. Как ранее признавалась в интервью "Экспресс газете" Надежда Алексеевна, порой она себя чувствовала словно бесправная кукла. Особенная неприятные чувства звезда советской эстрады испытывала во время записи различных телешоу.

Хоть Чепрага и исчезла с телеканалов, ее и по сей день помнят поклонники. Люди верят и надеются, что их любимая "молдаванка" все же вернется на сцену. При этом певица даже не скрывает, ее уже давно не зовут на "Песню года", куда она, впрочем, и не рвется. Законы современного шоу-бизнеса, учитывающие интересы сватов, фаворитов и протеже, уже давно надоели свободолюбивой артистке, о чем она без стеснения заявила во всеуслышание.

"Я знаю эту кухню всю. Это не тот уровень. Меня, правда, в "Песню года" сейчас не зовут. Но и я не прошусь… Это хорошо, что пишут поклонники. Хуже, когда другие мои коллеги надоедают всем. На экране получается: кум, кума, муж, жена, дети…" — рассуждает артистка.

Надежде Чепраге на протяжении многих лет приписывали вражду с легендой советской сцены Софией Ротару. Дескать, обе дамы, имеющие молдавские корни, так и не сумели прийти к взаимопониманию. Комментируя ситуацию, Чепрага однажды честно высказалась о своем отношении к подобным сплетням, которые, видимо, распускают люди с весьма богатой фантазией.

"Мы с Соней — совсем непохожие, с разным диапазоном, репертуаром. Нас связывают только общие молдавские корни и грудные нотки нашей родины в вокале. Соня стала выступать раньше меня лет на десять. Я точно не волновала Ротару, а она меня. Нам друг на друга начхать", — резюмировала исполнительница хита "Не забывайте друзей".