Собянин: Москва продолжит развивать "умный прием" в городских поликлиниках

Столичные власти продолжают развивать "умный прием" и внедрять сервисы на основе ИИ в поликлиниках, рассказал в своем канале в Мах Сергей Собянин.

Как уточнил мэр, "умный прием" - это система, которая позволяет перейти от медицины по факту болезни к медицине выявления рисков и предрисков. Если пациент во время онлайн-записи в качестве причины выбрал "Плохое самочувствие или боль", то умный сервис подключается к работе - уточняет жалобы, собирает первичную информацию.

Далее ИИ-сервис на основе полученных данных готовит сводку из ЭМК пациента. Врач получает ее перед приемом.

Подробности - в посте главы города.