В Госдуме предложили ввести смертную казнь для злостных коррупционеров

За коррупционные преступления, которые ведут к подрыву безопасности граждан и обороноспособности Российской Федерации, необходимо наказывать как за государственную измену и шпионаж. Поправки такого содержания внесли в Государственную думу депутаты фракции "Справедливая Россия".

Как заявил лидер партии Сергей Миронов, которого цитирует RTVI, речь идет о преступлениях должностных лиц, которые из корысти причиняют прямой ущерб обороноспособности России. Политик счел подобные действия предательством национальных интересов.

Депутат призвал учесть "требование времени, тех суровых реалий в которых мы живем, тех вызовов, с которыми сегодня сталкивается страна", и "карать беспощадно" чиновников, которые воруют при строительстве оборонительных сооружений, военных объектов, при производстве оружия и при поставках армии.

Указанные поправки в случае принятия введут в Уголовный кодекс новый состав преступления — "Коррупционная деятельность, повлекшая ущерб обороноспособности страны и безопасности граждан". За такие преступления предусмотрено наказание вплоть до смертной казни, подчеркнул Миронов.

Ранее председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин указывал, что коррупция — это не только казнокрадство и взяточничество, но и вывоз капиталов за границу. На этом фоне "коррупционер легко становится объектом манипуляции со стороны враждебных его стране сил", а в итоге коррупция негативно влияет на национальную безопасность России.

С предложением жестче наказывать коррупционеров выступал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Однако он предложил карать преступников рублем — ввести полную конфискацию всего нажитого имущества. Глава СКР подчеркивал, что алчность любого коррупционера трудно остановить без твердых решительных мер.