Россия задумала создать на Луне АЭС до 2036 года

Дальнейшие планы России по освоению космического пространства предусматривают создание на Луне до 2036 года атомной электростанции (АЭС). Об этом говорится в проекте документа, разработанного "Роскосмосом".

Как уточняет "Интерфакс", госкорпорация подготовила проект президентского указа об основах государственной политики в области космической деятельности.

В указе говорится про будущее создание лунной атомной электростанции для энергообеспечения инфраструктуры на поверхности Луны в рамках российской лунной программы и проектов международного сотрудничества.

Кроме того, после 2036 года запланировано создание и выведение на орбиту транспортных средств, использующих ядерную энергетическую установку.

Ранее российский лидер Владимир Путин объявил, что в стране появится новый нацпроект, посвященный освоению космоса. Президент призвал и далее наращивать потенциал отечественной космонавтики, чтобы она являлась флагманом и одной из ключевых движущих сил нашего национального развития.

Статус лидера в этой сфере сохраняется за нашей страной с советских времен. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов рассказал, что и сейчас реализуются амбициозные космические проекты, в числе которых — Российская орбитальная станция и проект международной научной лунной станции с Китаем.