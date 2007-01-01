Умер бывший министр обороны Сергей Иванов

Сегодня, 26 июня, стало известно о смерти бывшего министра обороны Сергея Иванова. Ему было 73 года.

"Единая Лига ВТБ выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Борисовича Иванова", - сообщается в публикации телеграм-канала Единой Лиги ВТБ.

Что стало причиной смерти, пока неизвестно.

Напомним, Сергей Иванов занимал пост главы Минобороны в 2001 — 2007 годах. После ухода с поста он был первым зампредом и зампредом правительства России (в 2007-2011 годах). Позднее перешел на работу в администрацию президента, которую возглавлял в 2011-2016 годах.

С 2016 по 2026 год был специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.