Тимур Родригез и Катя Кабак поженились

Шоумен, телеведущий Тимур Родригез женился на актрисе Кате Кабак. Влюбленные оформили отношения сегодня, 26 июня.

Жених и невеста расписались в Дворце бракосочетания №1. После ЗАГСа молодожены с гостями запрыгнули в двухэтажный экскурсионный автобус, чтобы отправиться на дальнейшее празднование, сообщает Super.

Отметим, что до недавнего времени Тимур Родригез считался одним из редких примеров образцового семьянина в отечественном шоу-бизнесе. С супругой Анной он прожил 16 лет, у пары родилось двое сыновей. Тем удивительнее в конце 2024 года прозвучала новость о разводе шоумена. А вскоре выяснилось, что Родригез встречается с актрисой Катей Кабак.

Поползли слухи, что артист попросту изменил жене. Однако Тимур категорически опроверг эту информацию. По словам артиста, он начал встречаться с Кабак только после того, как объявил жене, что принял решение расстаться. Интересно, что сообщил он ей об этом по телефону.

Весной 2025 года Тимур Родригез оформил развод. Сыновья Мигель и Даниэль остались жить с матерью. Также шоумен, по собственному признанию, оставил бывшей жене и детям всю недвижимость.

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