Государственная пограничная служба Украины не фиксирует на границе с Беларусью наращивание военного контингента. Такое заявление сделал представитель ведомства Андрей Демченко.

Как сообщает украинское издание "Страна.ua", Госпогранслужба не фиксирует наращивание белорусской ударной группировки или усиление военных подразделений и техники.

Демченко также заявил, что численность подразделений белорусской армии на этом направлении остается неизменной с 2022 года, лишь периодически проходит плановая ротация личного состава.

Ранее в Минске в ответ на утверждения главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы агрессивных планах белорусской армии заявили, что для республики нет военного смысла втягиваться в конфликт на Украине. Белорусский министр обороны Виктор Хренин указывал, что на белорусско-украинской границе сохраняется напряжение, поскольку продолжаются определенные провокации.

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик отметил, что агрессивная риторика киевского режима, звучащая в хамской манере из уст официальных лиц, является частью стратегии давления на Минск. Причиной агрессивной риторики Киева парламентарий назвал раздражение из-за военно-политического сотрудничества России и Беларуси.