Захарова призвала Армению побыстрее определиться

Поведение Армении нельзя назвать добросовестным членством в ЕАЭС. На это указала в пятницу, 26 июня, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как отметила чиновница, глава армянского кабмина Никол Пашинян уводит разговор по теме членства Армении в Евразийском экономическом союзе в сферу демагогии. Однако Ереван должен как можно скорее ответить на вопрос о стратегическом выборе между ЕАЭС и ЕС.

Захарова заявила, что "по сути выходит, что деятельность Еревана в рамках Союза — лишь временная мера для подготовки почвы для подключения к европейскому блоку", пишут "Известия".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что интеграция республики в ЕАЭС "ежегодно дает изрядный процент к росту ВВП в Армении", причем "по всем своим качественным характеристикам наш интеграционный процесс значительно превосходит другие альтернативы".

Между тем профессор Высшей школы экономики Сергей Лузянин предупредил, что стремление армянского премьер-министра Никола Пашиняна усидеть на двух стульях приведет к тому, что не останется ни одного стула — его страна окажется в кризисе, прежде всего экономическом.