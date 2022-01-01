У вас все на лице написано: что такое выгорание и как с ним бороться

Институт Гэллапа подсчитал - мировой бизнес ежегодно теряет 322 миллиарда долларов из-за выгорания работников. Эту причину увольнения по собственному желанию называют 48% сотрудников, покинувших крупные компании. Просто больше не вывозят. Тренд – глобальный. Если в прошлом году на выгорание жаловались 58% россиян, то в 2026-м уже 71. Психологические проблемы конвертируются в экономические

"Выгорание - это не миф. Человек, испытывающий хронический стресс на работе, не может с ним полноценно справляться. То есть у него не получается эффективно восстанавливаться. Под выгоранием скрывается не просто какая-то психология, а вполне конкретные психо-физиологические процессы, которые приводят к ухудшению состояния человека. Хроническая усталость, ощущение эмоционального истощения, потеря интереса к работе, цинизм, раздражительность, снижение концентрации и продуктивности", - объясняет Александр Барвинский, главный врач санатория.

Эффект накопительный – словно снежный ком. Так называемую многофакторную теорию выгорания с четким алгоритмом впервые описали американские психологи Кристина Маслах и Сусанна Джексон в 1978 году. И это не депрессия. Психологи уверяют – у выгоревшего человека все на лице написано, причем буквально. Виной всему гормон стресса кортизол.

"Я советую вам обратить внимание на глаза. Вы встаете напротив зеркала, смотрите в него так, чтобы оно было у вас на уровне глаз. И если вы видите между вашей радужкой и нижним веком белок, то, скорее всего, у вас эмоциональное выгорание", - отметила Ольга Дружкова, психолог.

Специалисты по подбору персонала среди "тревожных звоночков" называют употребление сотрудником сокращений в деловой переписке. Например, "спс" вместо "спасибо". Или лаконичное "ок" в ответ на развернутое сообщение. Работник таким образом дистанцируется от проблем, экономит даже не время, а энергию. Риск увольнения в ближайшие полгода возрастает сразу на 15%. И это – не прихоть, а защитная реакция организма. Выгорание, как предохранитель, защищает нас от пиковых нагрузок. Достижение эволюции, которое современный человек просто использует не по назначению. Отсюда и проблемы.

"Для наших предков стресс, как правило, был сопряжен с тем, что надо бежать, что-то делать, становиться активнее, быстрее. Соответственно, все реакции на стресс направлены на то, чтобы наши мышцы могли лучше работать, мы стали ловчее. Повышается уровень адреналина, учащается сердцебиение, выбрасывается глюкоза в кровь, повышается уровень жирных кислот, холестерина. И это все направлено на мобилизацию наших энергетических возможностей. А на выходе мы имеем то, что мы в ответ не начинаем бежать. Мы в ответ начинаем активнее нажимать на клавиши на клавиатуре. Или как-то немножко более резко нажимать на педаль газа и тормоза. Весь вот этот коктейль, который выбрасывается в кровь, не реализуется. Не находит своей реакции. И, конечно, это тоже отрицательно сказывается на всех наших органах", - продолжает Александр Барвинский.

У женщин этот процесс протекает быстрее, подчеркивают немецкие специалисты. Кроме того, выгорание чаще встречается у интровертов. Среди определяющих факторов - и сфера деятельности. Врачи, учителя, педагоги. Словом, те, кто работают с людьми, больше подвержены выгоранию.

Есть даже специальный термин - "усталость от сострадания". Устают почему-то в первую очередь люди молодые. Пять-два по восемь часов в день для них перебор.

"Их с детства уже учат - "А как ты себя чувствуешь?", "А что у тебя?". Большинство миллениалов - они что слышали чаще всего? Терпи. Не обращай внимания. Стиснул зубы - и пошел. Поэтому зумеры чаще на это смотрят", - указала Дружкова.

А ведь действительно, официально выгорание психологической проблемой признали только в 2022-м. QD85 – код симптома в 11-й международной классификации болезней Всемирной организации здравоохранения. Строители БАМа, стахановцы и доярки почему-то не выгорали

"Конечно же, выгорание существовало всегда. Просто раньше его называли иначе – нервное истощение, переутомление, неврастения. Более того, сам физический труд отчасти защищает от выгорания. Современная работа другая. Современная работа не заканчивается полноценным отдыхом. Человек все равно находится в информационном потоке, и мозг его продолжает работать в том же режиме. Не происходит смены деятельности. То есть мы как были в информационном потоке, так и остаемся", - констатирует Барвинский.

Изменился мир, скорость событий. И наш организм просто не успевает адаптироваться к происходящему. От стадии отрицания человечество перешло к принятию. Смена рода деятельности, переключение фокуса внимания.

"Если у вас какая-то монотонная работа и после этого тяжелого трудового дня вы сидите, смотрите и бесконечно скролите ленту, то так вы точно не отдохнете. В первую очередь нужно наладить свой сон. Как бы это не было грустно слышать, но сон - это большая часть восстановления вашего организма. Также нужно наладить питание. И, естественно, физическая нагрузка", - перечисляет психолог.

Если же ваша последняя нервная клетка совсем не справляется, то самое время в отпуск. Это и только это – лекарство от выгорания. Причем врачи уверяют: оптимальная продолжительность отдыха - от трех недель, не меньше. В первую организм адаптируется. Вторая служит для нормализации всех процессов. И только лишь в третью мы накапливаем ресурсы.

И пусть весь мир подождет! На смену шумным вечеринкам и заморским путешествиям пришло старое-доброе санаторно-курортное лечение. В Советском Союзе его организацией занимались целые научные институты. Теперь в России бум таких поездок. И пока кортизол буквально тает в водах и грязях, можно помечтать о том, что когда-нибудь трудовое законодательство поменяют. И выгорание станет официальной причиной для предоставления еще одного ежегодного оплачиваемого отпуска. Еще недавно и 40-часовая рабочая неделя ведь считалась недосягаемой роскошью.

Ну а пока, подобно фениксу, возрождаемся из пепла. Не горим на работе, а сияем.