После отъезда Боярской из страны ее мужа Матвеева сняли с другой женщиной

Максим Матвеев не сидит без дела после того, как его супруга Елизавета Боярская отправилась в Китай с гастролями. Известного актера сняли в обществе не менее известной актрисы.

Максим Матвеев и супруга одного из самых востребованных актеров современности Пала Прилучного Зепюр Брутян сфотографировали на одном мероприятии. Артисты вместе позировали на камеры. В Сети многочисленные пользователи судачат, что Матвеев и Брутян так хорошо смотрятся вместе, что Зепюр с собственным мужем так органично не выглядит.

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Интернет-пользователи рассыпались в комплиментах как Максиму Матвееву, который считается не только одним из самых талантливых, но и привлекательных отечественных актеров, так и Зепюр Брутян, на фоне высокого и статного коллеги выглядящая как "миниатюрная статуэточка", так и артистам вместе.

Напомним, что Елизавета Боярская вместе с труппой театра МДТ отправилась с гастролями в Китай. Об этом рассказала сама актриса. "25, 26 и 27 июня играем здесь "Три сестры", а в остальное время наша неугомонная компания штурмует достопримечательности Пекина и окрестности", - объявила артистка.

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