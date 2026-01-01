22 июня 1941 года. Самая черная дата в истории нашей страны. Каждый из нас уверен: 22 июня 1941-го не должно повториться никогда. Это - важнейшая часть нашего ментального, культурного, политического кода. Нашего - ключевое слово. Чем дальше мы уходим от того июня, тем яснее понимание: то, что для нас было трагедией, для Запада - хорошо просчитанный план. А то, что для нас стало Победой, для него - как минимум не повод для радости.

"Для нас, немцев, это отнюдь не праздничный день. Люди, которые его пережили, вспоминают о своем личном и при этом очень разном опыте. Одни вернулись домой. Другие свой дом потеряли. Одни обрели свободу. Для других началось тюремное заключение", - в далеком 1985-м этой речи президента ФРГ аплодировал весь мир. СССР - чуть ли не громче всех. Слово "перестройка" уже прозвучало, и очень хотелось войти наконец в дружную семью европейских народов. Слышали то, что хотели слышать. Между тем - все было сказано четко и понятно: у нас разная память. И эта разница будет определять все.

"Пробные шары Германия, Западная Германия, еще ФРГ тогда, применет еще с конца восьмидесятых, устраивая различные выставки вроде "Война Германии против Советского Союза". Там не звучало слово "геноцид". По сути дела, занимались провокацией: вот советские солдаты пришли в Германию и отбирают велосипеды. Что они насиловали и так далее. Фильмы выходили "Наши матери, наши отцы", где показаны, белые и пушистые солдаты вермахта, которые воевали против восточного зверя. Действительно, изменилось отношение к своему нацистскому прошлому", - объясняет Михаил Мягков, научный директор РВИО.

"Пробные шары" замечать не хотели. Не вписывались в тезис о "никогда больше" и "перевернутой странице". Даже фронтовик Брежнев пожимал руку бывшему солдату вермахта на восточном фронте - генеральному секретарю ООН Курту Вальдхайму. Андропов был уверен - мирное сосуществование вполне достижимо. С развалом Союза открылись последние шлюзы. По Крещатику потащили портрет Бандеры. По Риге стали маршировать бывшие легионеры СС. В Эстонии эсесовская символика "украсила" "Крест свободы". В Армении, прямо в центре столицы, появился памятник нацистскому коллаборанту Гарегину Нжде. И это - на бывшей советской территории.

В Италии узаконили нацистское приветствие. В той же Германии именами бывших нацистов стали называть гимназии, больницы, концертные залы и дома престарелых. Бундесвер даже предложил пополнить канон воинской славы Германии именами Эриха Хартманна, Карла Деница или Эриха Торпа. "Если вы хотите создать новую армию, - прокомментировал в свое время это предложение пресс-секретарь немецкого оборонного ведомства Арне Коллатц, - то определенное мастерство в рамках лидерского поведения играет существенную роль".

Свой пример, кому должен подражать Бундесвер, привела в свое время и Урсула фон дер Ляйен. С ее точки зрения - это Адольф Хойзингер. Разработчик плана "Барбаросса". Для нас - военный преступник. Для них - уважаемый человек. После войны Хойзингер стал генеральным инспектором Бундесвера и не кем иным, как председателем военного комитета НАТО.

"Тренд последнего десятилетия в Германии - реабилитация гитлеризма. Она идет медленно, она встречает сопротивление, но в целом ряде групп населения, в том числе ХДС/ХСС и частично в среде правых - реабилитация гитлеризма является печальным фактом. С пониманием давайте отнесемся к тому, что совершали наши предки, они говорят", - отметил Павел Данилин, историк, политолог.

Тем удивительнее, что в этом году в Германии решили вспомнить о дате, которую Европа в принципе вспоминать не любит. О 22 июня. Немецкий "Шпигель" посвятил событиям начала войны почти весь свой печатный выпуск этой недели. Да, в тексте главной статьи номера говорится и о том, что преступления в Советском Союзе творили не только эсесовцы. Вермахт тоже. О двадцати семи миллионах жертв. О том, что славян считали унтерменшами. Но кто сейчас читает эти длинные статьи в печатных изданиях. Гораздо важнее - сайты и картинки. А иллюстрация выбрана соответствующая. На всю обложку - заголовок: "Наша война с Россией". Снова. В 2026-м.

Кстати на сайте "Шпигеля" куда больше внимания уделено мундиалю. Как и 85 лет назад. Война уже была объявлена, а на центральном стадионе Белина шел матч чемпионата страны по футболу. Первая немецкая хроника после нападения на СССР для немцев начиналась именно с этих новостей. Судьбы каких-то унтерменшей на востоке мало кого волновали что тогда, что сейчас.

"Сегодня русские выполняют ту же роль, которую в свое время выполняли евреи в нацистской Германии. Это называется политкорректными словами "культура отмены" и прочими эвфемизмами, но, на самом деле, это никакие не культуры отмены, а это - типичный нацизм, когда говорят, что русских не надо пускать на пляж. Что русским студентам нельзя учиться в университетах. Именно потому, что они - русские. Так было с евреями в нацистской Германии, так было с евреями в оккупированных странах, которые находились под властью Гитлера. И так сейчас происходит с русскими в Европе. Поэтому - нет никакого сомнения, что нацизм становится движущей силой в Евросоюзе", - продолжает Данилин.

Эта сила уже заявляет о себе абсолютно официально. И готова повторить. Как выразился недавно командующий люфтваффе Хольгер Нойманн, хоть сегодня ночью. И, судя по новой европейской атмосфере, возражающих против этого будет мало. Нацизм вошел в моду. Если раньше о том, чем же, собственно, занимались родственники в годы войны, либо не хотели знать, либо тщательно скрывали полученные знания, то теперь нацистских дедушек ищут все и готовы платить деньги за обнаружение свастики на ветвях своего генеалогического древа.

Немецкая Jüdische Allgemeine проанализировала, почему в этом случае расчетливые немцы так легко расстаются со своими евро: "Если вы, даже вопреки семейным рассказам, все же нашли учетную карточку своего родственника в НСДАП - в этом нет никакой драмы. Во-первых, историки уже объяснили, что не все члены НСДАП были нацистами. Даже спасавший евреев Оскар Шиндлер в картотеке оказался. Ну а во-вторых, вы в любом случае будете в хорошей компании. Ведь ваш сосед через два дома нашел сразу несколько таких учетных карточек, а его дедушка даже служил в СС".

Именно в такой "хорошей компании" без проблем найдут общий язык друг с другом и те, кто поддерживает правительство, и те, кто считает себя оппозицией. Ерооптимисты и евроскептики.

Лозунг гитлеровских штурмовиков не просто снова звучит на немецких улицах. Бьорн Хекке, лидер "Альтернативы для Германии в Тюрингии, впервые позволивший себе выкрикнуть его публично, стал политической мегазвездой. "Сегодня вопрос стоит так: волки или овцы! И я в таком случае хотел бы быть волком", - за эту прямую цитату из Геббельса Хекке и судили, и проклинали в газетах, и даже официально разрешили называть фашистом. Но менять риторику никто не собирается. За нее голосуют! И это - в бывшей, как считали в СССР, антифашистской ГДР.

Но Евросоюз Гитлера никогда никуда не исчезал. Ни в Западной, ни в Восточной Европе. До сих пор, при всех своих внутренних противоречиях, Европа скреплена главным: желанием окончательно, раз и навсегда решить "восточный вопрос".

"В сорок первом году вся Европа под нацистской свастикой напала на СССР. Так и сегодня Европа готова и готовиться напасть на Россию и делает для этого все возможное. Лозунги те же, которые звучали у Гитлера. Что мы расово неполноценные, мы унтерменши, враг, необходимо нас уничтожить, стереть с лица земли, заморить голодом", - добавил Мягков.

Именно это мы слишком долго не хотели признавать. Убеждали сами себя, что наши бывшие враги тоже сделали выводы из того страшного июня. Мы готовы были перевернуть страницу. Поставлять газ, торговать, принимать и отправлять туристов. Но главный урок 22 июня 1941 года оказался не только в том, что помним мы. А в том, что и Европа помнит, как высаживалась в Крыму. Как видела в бинокли башни Кремля. Как отправляла вагонами на восток скот, хлеб, масло. Как использовала русских рабов. Как уже в мыслях планировала обустройство в своих новых домах на бывшей нашей территории. И эта память оказалась сильнее всех экономических расчетов. Всей выгоды от торговли. Всех грузовых транзитов и туристических поездок.

"Культ реванша сегодня господствует в ФРГ и все больше поражает всю остальную Европу. Уже не переписать историю. Они переписывали ее с 90-х годов. Они теперь хотят переиграть историю. Это уже идея фикс. Это очень опасная вещь", - заключил Мягков.

Свое поражение 1945-го Запад помнит очень хорошо. Победили - те, кого они всегда считали и считают до сих пор "недочеловеками". Именно этого России не смогут простить никогда. Какой бы ни была риторика. Что бы ни говорили с трибун. А значит, нам тоже надо очень хорошо, в деталях помнить об июне 1941-го. И очень хорошо видеть и понимать - этот июнь хотели, хотят и будут хотеть повторить. Любой ценой.