Собянин объявил о завершении реконструкции школы на северо-востоке Москвы

Ученики внимательно изучают пространство вокруг. Сейчас хоть и не сентябрь, но ребята пришли в новую школу. Большие панорамные окна, современный дизайн. Так и не скажешь, что эта школа была построена больше 30 лет назад. В обновленном четырехэтажном здании будут учится ребята с 1 по 11 класс. Предусмотрены универсальные и специализированные кабинеты, а модульная мебель позволит проводить занятия в новых форматах.

"Стараемся не забывать ваш замечательный район, очень много делаем. Парк Яуза благоустроили, построили Полярный заново, "Московское долголетие" хорошее сделали, "Мои документы", новая поликлиника. Реконструированы поликлиники, благоустройство. Ну и вот взялись за школьную программу. Те школы, которые у нас в Москве, все замечательные, но многие из них уже морально и физически устарели. Вообще, в Москве в этом году будет реконструировано аж 100 школ - это огромная, гигантская программа", - отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Всего за год старое здание превращается в образовательный центр с современными кабинетами, медиатекой и лабораториями. Ведь реконструкция по программе "Моя школа" - это не просто косметический ремонт. Здание меняют от фундамента до крыши, включая планировку. Обустроят и прилегающую территорию. Появятся беговые дорожки, площадки для прыжков в длину, баскетбола, мини-футбола, ГТО, тренажерная зона, а также места для тихого отдыха.

"Сегодня педагоги впервые смогли посетить, посмотреть здание. И, конечно, я счастлив видеть их глаза. Они неимоверно мотивированы на работу, они гордятся городом Москвой, гордятся своей школой", - говорит Павел Камзолов, директор ГБОУ школы №285.

За последние годы в столичном районе Южное Медведково было многое сделано для повышения качества жизни. По словам мэра, в этой части Москвы полностью закончена программа реновации - в новые квартиры переехали порядка двух тысяч жителей.