На улицах польских городов пока горят бандеровские флаги. Следующими вполне могут стать украинские полотнища, учитывая, каким негодованием пылают сердца оскорбленных поляков. Тема Волынской резни здесь не забыта. Зеленский только подлил масла в огонь, дав бригаде ВСУ имя героев запрещенной в России УПА.

На площади солидарности в Гданьске - митинг против проведения конференции по восстановлению Украины. Собравшиеся готовы припомнить Киеву все. К негодованию польских патриотов теперь должны присоединиться и местные бизнесмены. Перед гданьской конференцией по восстановлению Украины Дональд Туск пытался выторговать лояльность к выходкам Зеленского в обмен на контракты для польских фирм. По его словам, было подготовлено около 200 договоров.

Глава украинской делегации премьер Юлия Свириденко, как отмечает польская пресса, не извинилась за героизацию нацистов на родине и ни разу не упомянула об этом неловком моменте. Зато радостно отчиталась об итогах поездки в Гданьск. Домой она возвращается с уловом: подписано 160 соглашений на сумму более 10 миллиардов евро. Это всего 1 процент от того, что насчитали сами украинцы на восстановление ошметков страны. Но поляки, судя по всему, не заработают ни злотого.

В разделе украинского пирога в Гданьске поучаствовали Швеция, Германия, Чехия. Даже с Литвой одписали контракт, а вот с поляками нет. Особенно чувства хозяев конференции задел пост мэра Львова Андрея Садового. Тот похвастался, сколько соглашений и с кем он заключил еще до старта мероприятия. Поляков в списке нет. Их просто поблагодарили за предоставленную площадку.

Лидер партии "Право и справедливость", не стесняясь в выражениях, припомнил Андрею Садовому, как тот кинул польскую фирму на 40 миллионов евро. Бизнесмены вложили деньги в строительство мусороперерабатывающего завода, а мэр Львова просто разорвал контракт. Деньги не вернул. Идут суды. На стройплощадку не пускают ни самих горе-инвесторов, ни польского консула.

"На этой конференции по восстановлению Украины в Гданьске присутствует мэр Львова. И это не только явный бандеровец, но и человек, который не платит польской компании за уже выполненные работы. Само присутствие Садового на мероприятии демонстрирует с украинской стороны то, как будет выглядеть любое сотрудничество Украины с Польшей", - отметил Ярослав Качиньский, лидер польской оппозиционной партии "Право и справедливость".

Дерзости и хамства украинцам добавляют мантры европейских архитекторов войны о том, что Америка теперь с ними. Госсекретарь Марко Рубио внес немало сумятицы заявлениями об Анкоридже: якобы никаких соглашений по урегулированию не было, только лишь предложения. Наш МИД прокомментировал: "Если одна сторона, в данном случае США, положила на стол свои предложения об урегулировании, о том, как подступиться к этому кризису, а вторая сторона выразила согласие с этими предложениями, то говорить о том, что согласия не было, получается как-то не очень изящно. Но факт остается фактом: на Аляске были обсуждены предложения США, которые были приняты российской стороной".

Европейцы выдали еще одно доказательство того, что им мир не нужен. В Брюсселе предлагают исключить украинских мужчин призывного возраста из тех, кто автоматически получает временную защиту в странах ЕС. Киеву нужно пушечное мясо для фронта.