По всей России проходят выпускные вечера

По всей России 26 июня проходят выпускные вечера. В этом году школу окончили более 660 тысяч ребят.

Они уже получили аттестаты, некоторые - даже медали за успехи в учебе. И обязательно - напутствия учителей.

В Государственном Кремлевском дворце этим вечером ждут бывших 11-классников. Там в эти минуты идет всероссийский бал выпускников. Кроме того, для ребят подготовили концерт на Красной площади и ночную дискотеку в Гостином дворе.

Традиционно в столице гуляния в этот день организованы на Воробьевых горах, в Парке Победы и на ВДНХ.