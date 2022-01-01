Поставил себе надгробие на кладбище за 10 лет до смерти: вот как сейчас выглядит могила Леонида Куравлева

Народный артист России скончался 30 января 2022 года. Похоронили Леонида Куравлева на Троекуровском кладбище рядом с женой.

Последние годы жизни кумир миллионов россиян был отшельником. Он не хотел никого видеть и слышать, даже с родными детьми почти не общался. Так на Куравлева повлияла потеря любимой жены Нины. Трагедия произошла в 2012 году. Первое время после пережитого горя актер старался держаться, изредка соглашался на интервью и съемки в кино, но постепенно закрылся от мира.

Леонид Вячеславович готовился к собственной смерти. Он заранее позаботился даже о своей могиле, когда ставил памятник жене. Куравлев очень хотел после ухода из жизни воссоединиться с любимой, поэтому нанес и свое имя на надгробие. Десять лет на Троекуровском кладбище могила ждала актера.

Сейчас последнее пристанище Леонида и Нины Куравлевых одно из самых посещаемых на звездной аллее. У надгробия всегда лежат свежие гвоздики, розы или хризантемы. А цветник в центре могилы красиво оформлен композицией из живых и искусственных растений. Видно, что за захоронением ухаживают.

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Леонид Куравлев сыграл в 200 фильмах, среди которых ставшие культовыми "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Ширли-мырли", "Золотой теленок". Супруга артиста не была медийной персоной — она простой преподаватель английского языка, позже ставшая директором школы. Актер встретил свою любовь на катке в 1952-м, когда Леониду было 16, а Нине — 13. Подростковые чувства в итоге они пронесли через всю жизнь и счастливо прожили вместе больше 50 лет, пока смерть не разлучила их. У актера и его жены остались сын, дочь и трое внуков.