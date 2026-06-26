МИД рекомендовал россиянам не ездить в Молдавию

МИД настоятельно рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Молдавию. В ведомстве отметили, что рекомендации даны на фоне проводимого при поддержке западных кураторов антироссийского курса и усиления дискриминационных меры в отношении граждан России, въезжающих в Республику, передает РИА Новости.

"Нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне без обеспечения элементарных бытовых условий, доступа к воде и продуктам питания. Предъявляются противоправные требования "добровольной" передачи сотрудникам официальных служб Молдавии мобильных средств связи, после чего проводится незаконное исследование хранящейся на них информации", - отмечают в ведомстве.

В МИДе утверждают, что нередки случаи, когда после этих процедур нашим гражданам отказывают во въезде. Более того, ведомство обвинило Кишинев в том, что молдавские власти не обеспечивают допуск к российским гражданам консульских сотрудников посольства.

Ранее посла Молдавии вызвали в МИД России. причиной вызова стало беззаконие в отношении дипкурьеров МИД России, которых задержали в аэропорту Кишинева с попытками досмотреть дипломатическую корреспонденцию. При этом молдавские власти лишили задержанных возможности получить консульскую помощь. Курьерам пришлось вернуться на Родину.