"Это худший период в моей жизни": жена Владимира Зеленского высказалась об украинском кризисе

Жена Владимира Зеленского Елена дала интервью. Она высказалась о конфликте на Украине.

Так, Елена пожаловалась, что боевые действия длятся слишком долго, и выразила надежду на скорый мир. "Это худший период в моей жизни", - призналась Зеленская The Sun.

Ранее Елена Зеленская опростоволосилась во время саммита глобальной коалиции "Содействуем будущему вместе" о развитии и образовании детей, который проходил в Вашингтоне.

Супруга Владимира Зеленского умудрилась произнести целый спич, обращаясь к пустому креслу, а затем еще и поблагодарить его. В действительности адресатом выступления украинки была первая леди США Мелания Трамп, но во время выступления Елены Зеленской она уже покинула помещение. Елена Зеленская то ли не заметила этого, то ли не сочла нужным менять что-то в своей речи.