Глава Республики Крым рассказал главное про режим ЧС: "Это не "волшебная кнопка"

Сегодня, 26 июня, власти Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Сергей Аксенов прояснил ситуацию.

В частности, он подчеркнул, что режим ЧС не означает введение комендантского часа и других ограничений для граждан. Аксенов объяснил, что это позволит осуществлять оперативное управление и закупать генераторы, топливо и проводить аварийно-восстановительные работы.

"Таким образом, появляется возможность упростить ряд бюрократических процедур и согласований", - заявил глава Республики Крым в своем официальном телеграм-канале.

Однако не все так просто. Сергей Аксенов отметил: "Это не "волшебная кнопка", освобождающая от всех обязательств, а возможность для запуска соответствующих юридических процедур".

Также он призвал жителей соблюдать спокойствие и доверять проверенным источникам информации.

Ранее что власти Крыма отменили часть поездов "Таврия", следующих на полуострова. Ежедневно будут курсировать только семь составов. Все они будут следовать только до и от станции Керчь-Южная.