Телеканал "РУ.ТВ" запускает всероссийский конкурс клипов "Страна звучит"

Всероссийский конкурс современных клипов на национальных языках "Страна звучит" запускает телеканал "РУ.ТВ", сообщили в пресс-службе "Русской медиагруппы".

С 1 июля в конкурсе "Страна звучит" смогут принять участие исполнители, которые обращаются в своем творчестве к родному языку, национальным традициям и культурному наследию регионов. Проект запускается в рамках Года единства народов России и направлен на популяризацию национальных языков через современные музыкальные форматы и укрепление культурного единства страны.

"Мы запускаем всероссийский конкурс современных клипов на национальных языках "Страна звучит". В рамках него исполнители представят свое творчество на языках разных народов нашей страны. У нас больше 190 народностей и 89 регионов. У каждого - свои особенности. И этот конкурс - возможность показать, насколько разнообразно и многогранно музыкальное пространство России. Мы хотим поддержать артистов, которые обращаются к родному языку, национальным традициям и культурному наследию своего народа", - отметила генеральный директор "Русской медиагруппы" Любовь Маляревская.

Участники конкурса смогут представить современные клипы на национальных языках, которые будут отражать культурные особенности, традиции и самобытность своего региона. Проект нацелен на сохранение культурного наследия и развитие современной музыкальной индустрии, которые не противоречат друг другу, а становятся частью единого культурного пространства России.

Конкурс пройдет в несколько этапов. После приема заявок и отбора работ лучшие клипы увидят зрители и проголосуют за лучшую музыку. По итогам опроса победитель получит возможность ротации клипа в эфире телеканала "РУ.ТВ".