В Венесуэле женщина родила в развалинах после землетрясения

Трагедия произошла поздним вечером в среду, 24 июня, у западного побережья Венесуэлы. Первый толчок магнитудой 7,2 был зафиксирован в 160 километрах от столицы, и спустя всего 40 секунд - второй, более мощный - магнитудой 7,5. Он стал сильнейшим в стране с 1900-го года.

После мощнейшего землетрясения ситуация в Венесуэле остается крайне тяжелой. Целые кварталы фактически превращены в руины, всюду - груды обломков и облака пыли. Основной удар стихии принял на себя прибрежный штат Ла-Гуайра - он объявлен зоной бедствия. Разрушены сотни зданий, в том числе восемь больниц, здание аэропорта Каракаса и штаб-квартира Красного креста.

И несмотря на все это, жизнь продолжается. Так, женщина родила в развалинах после землетрясения без света и медпомощи. Роды прошли в разрушенном здании. Рядом не было врачей, электричества и оборудования. Помогали волонтеры — они принимали ребенка под светом фонариков, сообщает "МК".

Меж тем число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле приближается к 600. Пострадали более четырех тысяч человек. Поисково-спасательная операция идёт круглосуточно, под завалами могут находиться ещё десятки тысяч жителей. Работу осложняют перебои с электричеством и нехватка тяжёлой техники. При этом есть риск новых сильных подземных толчков.