"Не надо бухать": Анастасию Волочкову потеряли в аэропорту

Известный стилист, парикмахер Сергей Зверев рассказал, что потерял Анастасию Волочкову во время посадки в самолет. Звездный цирюльник сильно испугался.

О неприятном случае Сергей Зверев вспомнил, когда общался с журналистами на премьере. "С Настей мы вместе ездили в какой-то город, и с Настей ехать опасно. Я иду по аэропорту, читаю ей лекцию. Рассказываю, как надо себя вести, потому что нас снимают — что не надо пить, не надо бухать", - начал свой рассказ Зверев.

Сделав паузу, парикмахер вдруг обнаружил, что балерины рядом не оказалось. Зверев сильно занервничал, ведь уже следовало садиться в самолет и не было времени ждать артистку. В результате Анастасия Волочкова оказалась на борту воздушного судна.

"Приходит Настя со словами: "Добрый вечер". Я говорю: "Чтоб ты усралась! Ты нам устроила стресс. Куда ты ушла?" Она сказала, что пошла искать носочки, но это неправда. Она увидела красивого мужика и поперлась за ним — 100%! И видно, он слился, и она по дороге купила носки, чтобы как-то оправдаться", - поведал историю именитый стилист "КП".

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