Ночью 27 июня над российскими регионами сбили 175 беспилотников

Минувшей ночью над территорией России сбито 175 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 11 регионов и акватория Чёрного моря. Средства ПВО сработали в Московской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областях, в Крыму и на Кубани.

Десять человек пострадали при воздушной атаке ВСУ на производственные объекты одного из предприятий Волгограда.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 11 дронов противника, летевших к столице.