Российская армия ускорила продвижение на Днепропетровском направлении. Под контроль перешли несколько опорных пунктов ВСУ на рубеже Великомихайловка - Александровка.

Тяжёлая ситуация для неонацистов сложилась к югу от Доброполья. При поддержке артиллерии наши войска выбивают противника из стратегического села Мирное, которое ВСУ превратили в большой логистический узел.

Резервы киевских радикалов оперативно перехватывают наши операторы дронов. Успехи есть и в Константиновке. Артиллеристы и авиация не позволяют разрозненным группам ВСУ закрепиться на западных окраинах города, удары наносят круглосуточно.