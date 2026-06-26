Трамп заявил о вероломном нападении Ирана на суда в Ормузском проливе

Управление Ормузским проливом не вернется к состоянию до конфликта с США, Тегеран будет контролировать водную артерию, заявил 23 июня спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

При этом за день до этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства.

18 июня Иран и США дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предполагает немедленное прекращение огня на всех фронтах, снятие морской блокады и восстановление судоходства через Ормузский пролив.

Однако хрупкое взаимопонимание между странами, вероятно, оказалось нарушено. Дональд Трамп заявил, что Иран нарушил режим прекращения огня в Ормузском проливе. Американский президент утверждает, что Тегеран выпустил по меньшей мере четыре дрона-камикадзе по судам, идущим через Ормузский пролив.

При этом три беспилотника удалось сбить, четвертый угодил в верхнюю палубу грузового судна, уточняет РИА Новости.

Ранее Тегеран и Вашингтон договорились о создании четырех рабочих групп. Они займутся вопросами санкций, ядерной тематикой, экономическим развитием, а также вопросами мониторинга и осуществления.