Подвиги российских бойцов на СВО: ефрейтор Макаров сбил два вражеских дрона

Группа ефрейтора Евгения Макарова оказывала огневую поддержку штурмовым подразделениям и подверглась атаке ударных дронов. Заняв позицию, Евгений из стрелкового оружия лично уничтожил два беспилотника. Наши бойцы успешно выполнили поставленную задачу без потерь среди личного состава.

Младший сержант Андрей Филиппов во время эвакуации раненых обнаружил приближающиеся ударные FPV-дроны и метким огнём из стрелкового оружия уничтожил их. Благодаря его решительным действиям жизни наших бойцов были спасены.