Турция вызвалась провести встречу делегаций России и Украины

Глава МИД Турции Хакан Фидан высказал готовность вновь организовать переговоры делегаций России и Украины. Он отметил, что в настоящий момент происходит стагнация дипломатического процесса.

Фидан отметил, что сейчас наблюдаются усиление конфликта и сосредоточение стран на достижении военного успеха, и заключил, что следует как можно скорее возобновить переговоры.

"Мы готовы вновь собрать российскую и украинскую делегации за столом переговоров в нашей стране", - заявил глава турецкого дипломатического ведомства на пресс-конференции в Оттаве, передает ТАСС.

Меж тем буквально два дня назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких договоренностей о продолжении переговоров с Украиной пока нет. Нет понимания и по площадке следующей встречи. Стороны до сих пор не могут прийти к общему знаменателю. Россия готова и открыта к переговорам, это последовательная позиция Владимира Путина.