В Кремле рассказали о встрече Путина и Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в резиденции российского лидера на Валдае. Вот о чем разговаривали президенты двух стран.

Стороны обсудили развитие Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и вопросы региональной безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Также представитель Кремля рассказал, что в центре внимания лидеров также находятся совместные экономические проекты и другие актуальные темы двусторонней повестки. Песков уточнил, что при необходимости переговоры могут продолжиться завтра, 27 июля, сообщает РИА Новости.

Меж тем в Минске стартовал форум регионов России и Беларуси. Нашу делегацию возглавляет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она успела встретиться с президентом страны Александром Лукашенко. Матвиенко поблагодарила за теплый прием и выразила слова поддержки в связи с терактом, который произошел 17 июня в Брянской области. Тогда украинский беспилотник атаковал автобус, в котором ехала белорусская детская футбольная команда на отдых в Геленджик.