Фандера и Янковский тихо расстались

На днях у Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского была годовщина. Однако сейчас появилась информация, что артисты давно не вместе.

Как утверждает "Героиня Татлера", Филиппа Янковского и Оксану Фандеру "давно нельзя назвать парой". Подразумевается, что актеры тихо расстались, не желая уведомлять об этом общественность. "Живут в разных странах, каждый своей жизнью, видятся по праздникам…" - сообщает источник. Говорят, Янковский и Фандера расстались в том числе "на почве политики".

Напомним, Оксана Фандера и Филипп Янковский познакомились в 1988 году. Буквально через месяц влюбленный юноша сделал предложение чаровнице, занявшая третье место в самом первом конкурсе "Московская красавица".

По слухам, родители были не в восторге от выбора Филиппа. Но когда выяснилось, что Оксана ждет ребенка, сами же настояли на скорой свадьбе. В браке с Янковским Фандера родила сына Ивана и дочь Елизавету.

В последнее время Оксана, считавшаяся одной из самых красивых отечественных актрис, ушла в тень. Говорят, она перебралась жить в Грузию и актерскую карьеру забросила. А вот Филипп Янковский так и живет в России.

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