Представлен новый отчет о сбитых над Россией вражеских беспилотниках. Сообщается, что сегодня, 26 июня, с двух часов дня до восьми вечера по московскому времени дежурными средствами ПВО было уничтожено 68 украинских дронов.

В частности, они были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым, Краснодарским краем, Азовским и Черным морями, сообщается в сводке Минобороны России.

Ранее стало известно, что в зоне спецоперации российская армия прорвала оборону неонацистов к северу от освобожденной Рай-Александровки, подавив сопротивление основных сил противника. Все трассы - под огневым контролем нашей артиллерии.

Российские войска широким фронтом приближаются к Славянску и Краматорску. Также мотострелки и десантники громят киевских радикалов в Константиновке. Вражеские подразделения лишь частично занимают южные и северо- западные микрорайоны города.