ЦАХАЛ начинает вывод войск с территории Ливана

Представители США, Израиля и Ливана в присутствии госсекретаря Марко Рубио подписали в Вашингтоне трехстороннее рамочное соглашение по урегулированию конфликта.

Согласно этому договору ЦАХАЛ начнет вывод войск с территории Ливана. На покинутых территориях израильских военных заменят ВС Ливана.

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что соглашение подтверждает, что Израиль и Ливан выходят на дорогу к миру, "оставляя позади Иран и "Хезболлу". В свою очередь посол Ливана Нада Хамаде Муаввад подчеркнула, что соглашение в случае имплементации станет первым шагом к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Ливана и приведет к полному завершению военных действий, сообщает "Интерфакс".

Отметим, что именно из обстрелов Ливана Иран объявил, что снова закрывает Ормузский пролив. Трамп со своей стороны выступил с резкими заявлениями, что, если Иран будет препятствовать нормальному судоходству или сорвет переговорный процесс, США готовы к жестким мерам. Кроме того, Трамп возложил ответственность на срыв перемирия в Ливане и на Тегеран.