Президент России Владимир Путин поздравил всех российских выпускников. Он пожелал настойчиво и упорно идти к целям, а также помнить важные школьные уроки.



Путин отметил, что выпускной — это трогательный момент, потому что для многих школа стала по-настоящему вторым домом.



"Перед вами сейчас открыто широкое пространство возможностей. И то, как вы сумеете ими распорядиться, зависит в первую очередь от вас самих. Самое главное — найти свое настоящее призвание, никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться, идти вперёд. В современном, очень динамичном мире это особенно важно", — сказал президент.