Десять человек пострадали из-за атаки ВСУ на Волгоград, сообщил 27 июня губернатор Андрей Бочаров. Предварительно, их жизни ничего не угрожает.



Повреждены производственные объекты. Локальные возгорания ликвидированы. На месте работают оперативные службы.



"Повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе. На данный момент известно о десяти пострадавших, все направлены в больницу скорой помощи для оценки степени повреждений, медики предварительно отмечают, что угрозы жизни нет. Повреждений жилых объектов не зафиксировано", — говорится в сообщении.