Российские банки будут сообщать об операциях несовершеннолетних их родителям. Требование вступит в силу с 1 июля. Такие поправки внесены в закон "О банках и банковской деятельности".



Кредитные организации будут обязаны предоставлять данные о счетах и вкладах клиентов в возрасте от 14 до 18 лет их законным представителям.



Исключением являются только те случаи, когда подросток вступил в брак либо прошел процедуру эмансипации.



Это обеспечит дополнительную защиту интересов несовершеннолетних граждан и повысит уровень их финансовой безопасности.