Путин поздравил выпускников с окончанием школы

По всей России прошли выпускные вечера. В этом году школу окончили более 660 тысяч человек. Бывших одиннадцатиклассников поздравляли в Государственном Кремлёвском дворце - там состоялся всероссийский бал выпускников.

Кроме того, в Москве для них устроили большой концерт на Красной площади и ночную дискотеку в Гостином дворе. По традиции, в столице гуляли на Воробьёвых горах, в Парке Победы и на ВДНХ.

С важным событием выпускников поздравил президент Владимир Путин. "В вашем сердце, в вашей душе - воля и сплочённость нашего народа, нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома, открыли человечеству космос", - сказал глава государства.

Путин пожелал выпускникам найти свое настоящее призвание, никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться, идти вперёд. "Мечтайте и делайте! Счастья вам и больших успехов", - заключил Путин.