Перемирие нарушено: США нанесли удары по Ирану

США и Иран этой ночью нарушили перемирие. В КСИР заявили об атаках на места дислокации американских вооружённых сил в регионе в ответ на действия Штатов, которые ударили по иранским объектов в районе Ормузского пролива.

Как сообщили в Центральном командовании США, поражены радарные установки, места хранения иранских ракет и беспилотников. Это - реакция на вчерашний удар по грузовому судну у берегов Омана.

В Тегеране заявили, что Вашингтон ждёт более масштабный ответ в случае, если Штаты продолжат бомбить страну. В свою очередь, американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон отреагирует насилием на насилие Тегерана, но подчеркнул: США выполняют положение о прекращении огня и открыты для дипломатических контактов с Ираном.