Израиль и Ливан сделали шаг к прекращению войны

Израиль и Ливан заключили рамочное соглашение по урегулированию, которое предусматривает вывод сил еврейского государства с территории республики. Документ подписали в столице США представители Тель-Авива, Бейрута и Вашингтона.

В тексте подчёркнуто, что власти Израиля и Ливана намерены положить конец конфликту и устранить его коренные причины. Отмечена необходимость разоружения всех неправительственных группировок и ликвидации их инфраструктуры.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что силы ЦАХАЛ останутся на юге Ливана до тех пор, пока угроза Тель-Авиву не будет полностью устранена.

Заключение договора вызвало волну недовольства среди сторонников "Хезболлы". На улицы Бейрута вышли сотни людей. Они устроили акцию протеста у здания кабмина, затем проехали на мотоциклах по основным дорогам и перекрыли движение. Не обошлось без стычек с полицией.