Летние сугробы и сломанные деревья: ураган с градом пронёсся по Ростову-на-Дону

Сильные ливни и шквалистый ветер накрыли Ростов-на-Дону. Одна из городских улиц полностью ушла под воду. Под бурными потоками - и тротуары, и проезжая часть.

Вода в небольших реках поднялась так, что затопило мосты. Вместе с дождями на горожан обрушился град, на газонах даже образовались летние сугробы. Порывы ветра достигали такой силы, что ломали пополам деревья.

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи. Мощный смерч пронёсся над морем рядом с береговой линией. Небо над городом затянуло чёрными тучами. Некоторые туристы не уходили с пляжа, чтобы запечатлеть красивую картинку, несмотря на то, что находиться у моря в такую погоду небезопасно.