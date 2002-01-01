Незабываемый вечер: российские выпускники простились со школой

Трогательный и волнующий праздник, который дарит смелые надежды и открывает путь во взрослую жизнь. По всей России прошли выпускные вечера. В этом году со школой прощаются более 660 тысяч юношей и девушек. В разных городах прошли концерты, салюты и лазерные шоу.

Это незабываемый вечер для бывших одиннадцатиклассников, после которого начинается новый этап в жизни. Грандиозную программу подготовили в Москве. Одно из главных событий - бал в Кремлёвском дворце. Масштабные гуляния, по традиции, на ВДНХ.

Выпускники - главные гости на этом празднике. Аниматоры в ярких костюмах, диджеи, артисты и развлечения - всё для них. Караоке и хоровое пение - этого не хватало в строгих школьных коридорах.

Спортивную форму можно не брать и играть в уличный баскетбол прямо в рубашках. На соседней станции выпускники готовятся к танцам до утра - крутят педали и разминают ноги. Рядом - проверяют свои познания и взрослые и школьники участвуют в квизе.

Каждый из них ждёт выступления любимых артистов. В парке ВДНХ всю ночь работали целых пять сцен, в том числе с электронной, классической и популярной музыкой.

Масштабный праздник здесь проходит второй раз. В Кремле в это время чествуют выпускников из регионов. В самом центре столицы собрались более трёхсот вчерашних школьников. Торжество началось с церемонии возложения цветов к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата. И плавно перешло в Гостиный двор.

Выпускной бал в Кремле проводят по поручению президента с 2002 года. На праздник приезжают свыше шести тысяч выпускников. А всего окончание школы здесь отметили уже более ста тысяч человек. Для главных героев этого дня выступили любимые артисты. Завершилось мероприятие дискотекой до утра. И, по традиции, встречей рассвета.