На Ближнем Востоке резко обострилась обстановка

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. США вновь нанесли удары по Ирану, назвав это реакцией на атаку дронов КСИР в Ормузском проливе. В Тегеране все обвинения отрицают и уже пообещали сокрушительный ответ. Напряжённой остаётся ситуация между Израилем и Ливаном. Несмотря на рамочное соглашение, которое было подписано накануне вечером, в Тель-Авиве заявили, что не собираются отводить войска.

Армия США публикует кадры ударов по целям в Иране. Силы Центрального командования США 26 июня нанесли удары в качестве мощного ответа на нападение на коммерческое судно, следовавшее транзитом через Ормузский пролив. Самолёты США нанесли удары по местам хранения иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также по береговым радарам.

По версии США, именно Тегеран первым нарушил режим прекращения огня, накануне атаковав сингапурское грузовое судно у берегов Омана. Оно проходило через Ормузский пролив. Вице-президент Джей Ди Вэнс грозит последствиями. Ему вторит и Дональд Трамп.

В Вашингтоне давят и на то, что выполнили все иранские условия в рамках заключённой сделки. В пятницу вечером в столице США было подписано рамочное соглашение между Израилем и Ливаном согласно которому удалось добиться главного требования Тегерана: ЦАХАЛ частично выведет свои войска с территории южного Ливана и передаст её ливанским военным. Но есть нюанс: до тех пор, пока "Хезболла" не будет полностью разоружена, Тель-Авив оставит за собой право владения буферной зоной.

Высшие чины "Хезболлы" уже заявили: выполнять договорённости они не будут, так как в подписании не участвовали. Этой ночью сторонники группировки вышли на масштабные протесты. Документ они называют сделкой о капитуляции. В Бейруте горят автомобили. Движение по основным трассам заблокировано.