В Щербинке появится ещё один спортивный комплекс

В Щербинке построят новый спортивный комплекс. Он будет расположен рядом с современными жилыми кварталами, рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Здание площадью около шести тысяч квадратных метров выполнят в стиле модернизма. Большую часть фасада облицуют алюминиевыми панелями белого цвета. Часть их будет с перфорацией: как накинутая сверху спортивная сетка. Это решение придаст лёгкость внешнему виду.

Внутри оборудуют универсальный спортзал для командных видов спорта и помещения для групповых и индивидуальных занятий. Рядом с комплексом высадят ели, клёны, живые изгороди. Проектирование объекта уже завершено, идёт подготовка к началу строительства.