В Казани стартовал чемпионат "Абилимпикс" среди участников СВО

В Казани стартовал чемпионат "Абилимпикс" по профессиональному мастерству среди участников СВО. Мероприятие объединило свыше двух тысяч человек.

В ходе состязания им предстоит продемонстрировать навыки в двух десятках компетенций, в их числе "Промышленная робототехника", "Слесарное дело", "Сварочные технологии" и другие. Для участников доступны профтестирование и знакомство с новыми профессиями. К конкурсу привлечено более 40 партнёров-работодателей.

Чемпионат организован по поручению Владимира Путина и проходит уже второй год подряд. Это мероприятие создаёт реальные возможности для карьерного роста и профессиональной реализации наших бойцов.