В Москве выступила оперная дива Аида Гарифуллина

Яркое музыкальное событие в Москве: в Концерном зале имени Чайковского выступила блистательная Аида Гарифуллина. Её тембр, который отличается невероятной чистотой звучания, и неподражаемое мастерство покорили зрителей. Оперная дива исполнила мировые шедевры.

На сцену также вышли молодые артисты - победители международных вокальных конкурсов. За дирижёрским пультом был виртуоз, известный композитор и заслуженный артист России Пётр Дранга. Под его управлением играл оркестр Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.