Заплыв через Амурский залив прошёл при температуре воды плюс 19 градусов

На Дальнем Востоке прошло самое масштабное соревнование на открытой воде. Марафон "Амурский залив" собрал более ста спортсменов и любителей почти со всей страны.

Буй, шапочка - в обязательном порядке, остальное - по желанию. Некоторые отправиться вплавь в морское путешествие решаются в одном купальнике. При том, что температура воды всего 19 градусов. Главная морская дистанция - 10 километров. И для неё участники экипируются посерьёзнее. В первую очередь, подбирают гидрокостюм.

Погода для пловцов выдалась идеальная - полный штиль, хорошая видимость. Удобно держать правильный курс. Морской заплыв длится несколько часов, поэтому участникам полагается перекус. Бананы, сгущённое молоко и вода. В такую погоду она самая востребованная.

Этот заплыв максимально спокойный. Участники почти скользят по водной глади. Но для многих десять километров в морской воде - это вызов для самого себя. И вот через 2 часа 42 минуты на берегу полуострова Песчаный появляется победитель - Платон Гулаков.

В прошлом году Амурский залив победитель переплыл за 2 часа 22 минуты. Но рекорд в 2 часа 5 минут, который поставили в 2019 году, пока побить никто не может.