Мошенники стали активно использовать тактику обратного звонка

Мошенники используют новую тактику: они просят своих жертв перезвонить на горячую линию. Об уловке аферистов рассказали в МВД России.

Ничего не подозревающему гражданину звонит неизвестный и представляется работником управляющей компании. Он сообщает о том, что в подъезде нужно срочно заменить домофон, после чего просит связаться с сотрудниками по телефону горячей линии.

Далее будущая жертва звонит на горячую линию и общается с лжесотрудником, который просит сообщить ему личные данные. Затем в дело вступают фейковые силовики, информирующие человека о том, что его деньги находятся под угрозой, а сам он подозревается в финансировании ВСУ.

После этого жертву вынуждают перевести средства на безопасный счёт. В итоге все накопления незадачливого гражданина бесследно исчезают.