Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём молодёжи. Мэр пожелал молодым жителям столицы отличного настроения, удачи и успехов.

Он отметил, что молодость - прекрасная и неповторимая пора, когда всё впереди и многое хочется успеть. Собянин пообещал молодым людям, что Москва всегда поддержит их в добрых делах и начинаниях.

Минувшей ночью в России прошли выпускные вечера. Ко всем, кто окончил школу, обратился президент Владимир Путин. Он пожелал выпускникам найти своё настоящее призвание, никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться, идти вперёд.