Российские войска освободили Новоскелеватое в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и взяли под контроль населённый пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны.

Авиация и ракетные войска нанесли удары по местам подготовки к запуску беспилотников дальнего действия врага, а также поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине.

В ежедневной сводке о ходе спецоперации говорится, что силами ПВО России сбиты три крылатые ракеты "Фламинго" и 511 беспилотников противника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.