В Москве строят храм в честь погибших в горячих точках военкоров

В Москве сегодня прошло совещание по возведению православных церквей на юго-востоке столицы. В заседании принял участие советник мэра и патриарха Владимир Ресин, представители РПЦ, руководство округа, архитекторы и настоятели приходов.

Говорили о строительстве храма в честь святых мучеников Анатолия и Протолеона в парке Артёма Боровика. Комплекс посвящён памяти погибших в горячих точках военкоров и солдат, отдавших жизнь в Великую Отечественную войну.

Также обсудили возведение первого в Москве храма святого праведного Симеона Верхотурского в Марьине.