ВСУ атаковали музей "Самбекские высоты" в Ростовской области

Беспилотник ВСУ атаковал музей "Самбекские высоты" в Ростовской области. Пострадали 12 человек, удар пришёлся по основному зданию музея, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Атака произошла во время проведения фестиваля "Крылья славы". На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и медики.

"Самбекские высоты" - народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны, самый большой региональный памятный комплекс. Он находится в Неклиновском районе Ростовской области рядом с селом Самбек.

Площадь комплекса - 14 гектаров, на его территории открыты музей "Дон в Великой Отечественной войне", выставка техники времён войны и православный храм.

10 июня ВСУ атаковали музей-панораму "Оборона Севастополя" с использованием беспилотника самолётного типа. После атаки возник пожар, уничтоживший практически всю экспозицию.